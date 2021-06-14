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Сборная России — о Бузовой: «Кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией»

19:59
Ольга Бузова. Фото Матч ТВ
Ольга Бузова. Фото Матч ТВ
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Сборная России в Twitter отреагировала на скандальный эфир с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой на «Матч ТВ».

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении официального Twitter команды.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном» и «не мужиком».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1404467910370902020

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