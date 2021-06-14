Ольга Бузова обвинила Дмитрия Губерниева в хамстве

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова обвинила в хамстве комментатора Дмитрия Губерниева.

Артистка стала гостьей программы «Все на матч». Губерниев спросил у нее:

«Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Ефроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступали на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе»?

Бузова в ответ призвала его не щеголять знаниями и заявила, что она болеет за российских футболистов. Губерниев сказал, что он задал ей вопрос, давая понять, что ждет ответа.

«Если вы мужчина, это вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Это хамство! Я требую уважения», — ответила она.

После того, как Губерниев спросил, перестала ли она пить коньяк по утрам, Бузова жестко отреагировала: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.