Главный тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Шотландией

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча чемпионата Европы против команды Шотландии.

«Решающим фактором было то, что мы сдержали натиск хозяев в начале встречи. Потом постепенно нащупали свою игру и открыли счет. Второй гол Патрика Шика нас окончательно успокоил, и мы довели дело до победы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии.