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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Шотландией

19:51
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча чемпионата Европы против команды Шотландии.

«Решающим фактором было то, что мы сдержали натиск хозяев в начале встречи. Потом постепенно нащупали свою игру и открыли счет. Второй гол Патрика Шика нас окончательно успокоил, и мы довели дело до победы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024452--scotland-vs-czech-republic/postmatch/report/

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