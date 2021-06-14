Губерниев извинился перед Бузовой за вопрос про коньяк

Комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Он заявил, что не хотел обидеть ее в эфире.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!

И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!».

В эфире программы «Все на матч» на matchtv.ru. Губерниев спросил у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам, после чего она расплакалась. «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик», — ответила она.