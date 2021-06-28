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Сборная Португалии не забила в финальной стадии Евро впервые за девять матчей

03:37
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Сборная Португалии в матче 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии со счетом 0:1.

Португальцы не забили в финальной стадии турнира впервые за девять матчей: последний раз это случилось во встрече группового турнира Евро-2016 против Австрии (0:0).

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля