Торган Азар о победе над Португалией: «В таких матчах хочется цепляться за свои моменты двумя руками»
03:19
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
«В таких матчах хочется цепляться за свои моменты двумя руками. И вуаля! Вратарь ожидал, что я пробью в другой угол, и мяч влетел в сетку. Очень рад, что забил за свою страну», — приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
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