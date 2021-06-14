Сборная Голландии выиграла матч на Евро впервые с 2008 года

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Победа голландцев стала их первой на европейских формулах с 2008 года. 17 июня 2008 года оранжевые со счетом 2:0 обыграли Украину, а затем уступили в 1/4 финала сборной России (1:3).

На Евро-2012 голландцы проиграли во всех трех матчах — Дании (0:1), Германии (1:2) и Португалии (1:2), а на Евро-2016 и вовсе не отобрались.