Саутгейт заявил, что выступление сборной Англии на Евро-2020 может помочь стране объединиться
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда может сплотить нацию.
«Сейчас настало время для страны, чтобы объединиться. Если наша команда станет катализатором — то это будет замечательно. Сборная всегда объединяла людей, семьи, сообщества. Мы хотим хорошо выступить, победить, порадовать людей. Мы должны помнить, какая сильная у нас нация, вспомнить, какие сильные качества у нас есть», — приводит BBC слова Саутгейта. В начале пандемии люди смогли сплотиться. Думаю, что мы должны двигаться в том же направлении", — приводит BBC слова Саутгейта.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Шотландией, Чехией и Хорватией. Первая встреча англичан на турнире против хорватов состоится сегодня, 13 июня. Начало матча — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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