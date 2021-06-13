Саутгейт заявил, что выступление сборной Англии на Евро-2020 может помочь стране объединиться

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда может сплотить нацию.

«Сейчас настало время для страны, чтобы объединиться. Если наша команда станет катализатором — то это будет замечательно. Сборная всегда объединяла людей, семьи, сообщества. Мы хотим хорошо выступить, победить, порадовать людей. Мы должны помнить, какая сильная у нас нация, вспомнить, какие сильные качества у нас есть», — приводит BBC слова Саутгейта. В начале пандемии люди смогли сплотиться. Думаю, что мы должны двигаться в том же направлении", — приводит BBC слова Саутгейта.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Шотландией, Чехией и Хорватией. Первая встреча англичан на турнире против хорватов состоится сегодня, 13 июня. Начало матча — в 16.00 (мск).