Де Бур назвал имя основного вратаря сборной Голландии на Евро-2020
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур назвал имя основного вратаря команды на Евро-2020.
«Первым номером на Евро будет Мартен Стекеленбург. Решение было непростым, но, при всем уважении к Тиму Крулу, я выбираю Стекеленбурга», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Бура.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Македонией. Первый матч на турнире против украинцев голландцы проведут сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024441--netherlands-vs-ukraine/
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