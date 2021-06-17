Саутгейт рассказал о том, планирует ли он выпускать Магуайра в матче с Шотландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о планах по поводу защитника Харри Магуайра.

«Он уже несколько дней тренируется с командой, мы довольны его прогрессом. Мы примем решение по поводу того, включать ли его в заявку, в ближайшие несколько дней. Харри определенно опережает график восстановления от травмы, наш штаб надеялся на это», — цитирует Goal Саутгейта.

Магуайр пропустил пять последних матчей «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 из-за травмы голеностопа. Защитник не смог помочь сборной Англии в первом матче на Евро-2020 против Хорватии (1:0). Сам футболист заявил, что готов сыграть во втором туре чемпионата Европы.

Следующий матч на турнире Англия проведет против Шотландии. Игра состоится 18 июня, начало — в 22.00 (мск).