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Kicker назвал Алексея Миранчука одним из самых ярких футболистов в составе России

08:35
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Немецкое издание Kicker опубликовало материал по матчу группового турнира чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1). Встреча прошла в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге.

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В статье в частности отмечаются действия Алексея Миранчука, которого назвали одним из самым ярких футболистов в составе сборной России.

«25-летний игрок команды из Бергамо был одним из самых ярких среди россиян в эту среду в Санкт-Петербурге. Уже на первых минутах он проявлял себя, позже он преуспел: в дополнительное к первому тайму время Миранчук забросил мяч с десяти метров в ворота.

Было несколько опасных моментов, но Россия доминировала в игре: Головин (52-я), Жемалетдинов (66-я) и Кузяев (72-я) имели хорошие шансы отличиться. Финляндия редко становилась опасной", — говорится в материале.

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи