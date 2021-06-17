Kicker назвал Алексея Миранчука одним из самых ярких футболистов в составе России

Немецкое издание Kicker опубликовало материал по матчу группового турнира чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1). Встреча прошла в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге.

В статье в частности отмечаются действия Алексея Миранчука, которого назвали одним из самым ярких футболистов в составе сборной России.

«25-летний игрок команды из Бергамо был одним из самых ярких среди россиян в эту среду в Санкт-Петербурге. Уже на первых минутах он проявлял себя, позже он преуспел: в дополнительное к первому тайму время Миранчук забросил мяч с десяти метров в ворота.

Было несколько опасных моментов, но Россия доминировала в игре: Головин (52-я), Жемалетдинов (66-я) и Кузяев (72-я) имели хорошие шансы отличиться. Финляндия редко становилась опасной", — говорится в материале.

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.