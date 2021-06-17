Защитник сборной Англии Магуайр заявил, что готов сыграть с Шотландией

Защитник сборной Англии Харри Магуайр заявил, что готов принять участие во втором матче национальной команды на Евро-2020 против Шотландии.

«Я чувствую себя хорошо. Вернулся к тренировкам, с нетерпением жду матча. Конечно, травма мне сильно помешала. Я хотел подойти к Евро в наилучшей форме. Сейчас я провел несколько занятий и чувствую, что набрал кондиции, так что я готов сыграть с Шотландией», — приводит BBC слова Магуайра.

Магуайр пропустил пять последних матчей «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 из-за травмы голеностопа. Защитник не смог помочь сборной Англии в первом матче на Евро-2020 против Хорватии (1:0).

Следующий матч на турнире Англия проведет против Шотландии. Игра состоится 18 июня, начало — в 22.00 (мск).