Саутгейт рассказал, что нужно сделать Англии в финале Евро-2020 против Италии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что нужно сделать его команде в финале Евро-2020 против Италии.
«Италия всегда вызывает тактические проблемы. Стиль игры итальянцев известен, тяжело найти решение против него. Мы хотим сохранить атакующих игроков повыше, надеюсь, что мы заставим итальянцев столкнуться с проблемами на контратаках. Нам нужно сохранять самообладание. Мы должны будем принимать хорошие решения на поле, действовать дисциплинированно, при этом показывая свой лучший футбол», — приводит BBC слова Саутгейта.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/italy-vs-england/live/421532
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