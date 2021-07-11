Группа фанатов штурмом прорвалась на стадион «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

Перед финальным матчем чемпионата Европы между Италией и Англией усилились беспорядки на улицах. Группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли», сообщает The Telegraph.

Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности. Стадион временно закрывали, а когда открыли, то новая группа нарушителей ворвалась на него.

Fans without tickets to the #EURO2020 Final are trying to force their way in.



(?: @RaveFootage) pic.twitter.com/QyO4rrVL2Z — Sportsnet (@Sportsnet) July 11, 2021

Матч финала чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 (мск).