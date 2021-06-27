Саутгейт перед матчем с Германией распечатал для игроков сборной Англии слова гимна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт распечатал для своих футболистов слова государственного гимна перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Германии, сообщает The Sun.
Матч состоится 29 июня в Лондоне. Саутгейт считает, что эмоциональное исполнение «Боже, храни королеву» вместе с публикой «Уэмбли» вдохновит его команду на победу.
Ранее болельщики отмечали, что игроки без энтузиазма проговаривали текст гимна, а некоторые футболисты стояли и вовсе с закрытыми ртами.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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