Ташуев считает, что сборная Чехии может победить Нидерланды в 1/8 финала Евро

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

«Сборная Чехии всегда была интересной и самобытной, а сейчас у нее подросло хорошее поколение, — приводит слова Ташуева «Газета.Ru». — Команда сбалансированная. Понятно, что голландцы — фавориты. Но, если судить по вчерашнему матчу Италия — Австрия (2:1 д.в.), все может быть. Думаю, игра будет с акцентом на атаку у обеих команд. Чехи амбициозны, как всегда, боевиты, они очень много работают на поле и сражаются за каждый сантиметр. Матч будет смотрибельный и интересный со стороны тренерских идей».

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.