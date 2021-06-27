Ташуев считает, что сборная Чехии может победить Нидерланды в 1/8 финала Евро
Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.
«Сборная Чехии всегда была интересной и самобытной, а сейчас у нее подросло хорошее поколение, — приводит слова Ташуева «Газета.Ru». — Команда сбалансированная. Понятно, что голландцы — фавориты. Но, если судить по вчерашнему матчу Италия — Австрия (2:1 д.в.), все может быть. Думаю, игра будет с акцентом на атаку у обеих команд. Чехи амбициозны, как всегда, боевиты, они очень много работают на поле и сражаются за каждый сантиметр. Матч будет смотрибельный и интересный со стороны тренерских идей».
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/27/n_16163348.shtml
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