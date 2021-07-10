Саутгейт отметил важность поддержки со стороны королевы Елизаветы II

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что письмо королевы Великобритании Елизаветы II со словами поддержки имеет важное значение для команды накануне финала чемпионата Европы против Италии.

«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути.

Сейчас после тренировки на нашей базе люди со всех близлежащих городков вышли, чтобы встать вдоль дорог и поддержать нас», — цитирует Саутгейта Mirror.

Елизавета II в своем письме напомнила, что 55 лет назад вручила капитану английской сборной Бобби Муру кубок за победу в чемпионате мира.