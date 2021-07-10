Саутгейт отметил важность поддержки со стороны королевы Елизаветы II
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что письмо королевы Великобритании Елизаветы II со словами поддержки имеет важное значение для команды накануне финала чемпионата Европы против Италии.
«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути.
Сейчас после тренировки на нашей базе люди со всех близлежащих городков вышли, чтобы встать вдоль дорог и поддержать нас», — цитирует Саутгейта Mirror.
Елизавета II в своем письме напомнила, что 55 лет назад вручила капитану английской сборной Бобби Муру кубок за победу в чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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