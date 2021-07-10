Королева Елизавета II пожелала Гарету Саутгейту и сборной Англии успеха в финале Евро
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо главному тренеру сборной Англии по футболу Гарету Сатугейту накануне финала чемпионата Европы. Она пожелала удачи тренеру и английским футболистам.
«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что столь долгожданная победа значит для игроков, тренеров и болельщиков.
Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. И пожелать вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа», — гласит письмо.
Чемпионат Европы завершится 11 июля. Решающая встреча между Англией и Италией состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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