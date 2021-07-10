Королева Елизавета II пожелала Гарету Саутгейту и сборной Англии успеха в финале Евро

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо главному тренеру сборной Англии по футболу Гарету Сатугейту накануне финала чемпионата Европы. Она пожелала удачи тренеру и английским футболистам.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что столь долгожданная победа значит для игроков, тренеров и болельщиков.

Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. И пожелать вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа», — гласит письмо.

In a letter to Gareth Southgate, the Queen wishes @England good luck for the big match tomorrow and praises the team for conducting themselves with «spirit, commitment and pride..» #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/HL0vIidziS — Steve Scott (@stevescott_itv) July 10, 2021

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Решающая встреча между Англией и Италией состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».