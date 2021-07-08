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Саутгейт назвал великим Каспера Шмейхеля

05:27

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020 прокомментировал пенальти в исполнении Харри Кейна.

В конце первой дополнительной 15-минутки в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«Ему противостоял великий голкипер. К счастью, все сложилось удачно», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года