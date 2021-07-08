Саутгейт назвал великим Каспера Шмейхеля
05:27
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020 прокомментировал пенальти в исполнении Харри Кейна.
В конце первой дополнительной 15-минутки в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.
«Ему противостоял великий голкипер. К счастью, все сложилось удачно», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Опрос
проголосовало: 1207Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Читайте также
Финал Италия — Англия, скандальное падение Стерлинга и пенальти Мораты: главные события 1/2 финала Евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю