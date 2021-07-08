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Кейн стал первым игроком, не реализовавшим пенальти в дополнительное время на Евро

05:13

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не реализовал пенальти в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании. Он стал первым игроком, который не забил с одиннадцатиметрового в дополнительное время в истории чемпионатов Европы.

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля