Кейн стал первым игроком, не реализовавшим пенальти в дополнительное время на Евро

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не реализовал пенальти в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании. Он стал первым игроком, который не забил с одиннадцатиметрового в дополнительное время в истории чемпионатов Европы.

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».