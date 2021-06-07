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Сафонов высказался о предстоящем матче Евро-2020 Россия — Бельгия

13:05
Матвей Сафонов. Фото РФС.
Матвей Сафонов. Фото РФС.
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил готовность команды к стартовому матчу Евро-2020 против команды Бельгии.

«Никто не ждет с Бельгией легкого матча, даже если де Брейне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждет», — сказал Сафонов.

Матч чемпионата Европы Россия — Бельгия пройдет 12 июня на «Газпром Арене» в Петербурге, начало — в 22.00 (мск). Российская команда прилетит в Петербург в четверг, 10-го числа.

(Севастиан Терлецкий)

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