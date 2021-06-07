Зону просмотра матчей Евро-2020 в Петербурге одновременно смогут посетить 6,5 тысяч человек

Стало известно, сколько человек смогут одновременно посетить зону просмотра матчей чемпионата Европы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Численность составит 50% от вместимости зоны — одновременно находиться в зоне просмотра матчей на Дворцовой площади смогут 6,5 тысяч человек. Это 2,25 кв. м на человека», — рассказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Зону на Дворцовой площади откроют 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).