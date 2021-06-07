Марио Фернандес ответил на вопрос о восстановлении после травмы к Евро-2020
13:07
Защитник сборной России Марио Фернандес на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. 30-летний футболист заявил, что в национальной команде сейчас хорошая атмосфера.
— Настроение в команде, как и перед чемпионатом мира — хорошее. Я не слежу за новостями в СМИ. Нам просто надо сделать свою работу и хорошо подготовиться к турниру.
Фернандес также ответил на вопрос о своем физическом состоянии.
— Получил небольшую травму, ничего страшного. Отыграл 20 минут с Болгарией. Хорошо чувствовал себя на поле. К началу турнира буду полностью готов, — сказал Фернандес.
5 июня Фернандес вышел на замену в товарищеском матче с Болгарией (1:0) во втором тайме.
(Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 18963Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
Кубок Америки расколол Бразилию. Неймар и другие звезды грозят бойкотом, а президента федерации отстранили из-за секс-скандала
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю