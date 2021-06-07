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Марио Фернандес ответил на вопрос о восстановлении после травмы к Евро-2020

13:07
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Марио Фернандес на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. 30-летний футболист заявил, что в национальной команде сейчас хорошая атмосфера.

— Настроение в команде, как и перед чемпионатом мира — хорошее. Я не слежу за новостями в СМИ. Нам просто надо сделать свою работу и хорошо подготовиться к турниру.

Фернандес также ответил на вопрос о своем физическом состоянии.

— Получил небольшую травму, ничего страшного. Отыграл 20 минут с Болгарией. Хорошо чувствовал себя на поле. К началу турнира буду полностью готов, — сказал Фернандес.

5 июня Фернандес вышел на замену в товарищеском матче с Болгарией (1:0) во втором тайме.

(Севастиан Терлецкий)

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