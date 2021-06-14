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Руни похвалил сборную Англии за победу над Хорватией на Евро-2020

13:18
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни похвалил национальную команду за победу в первом матче Евро-2020 против Хорватии (1:0).

«Это очень большая победа. Хорватия — хорошая команда. Победа над ней даст игрокам спокойствие и уверенность в своем комфортном положении в группе. Футболисты будут немного более расслаблены перед игрой с Шотландией. Если бы они не победили Хорватию, то могли бы испытывать тревогу. С Шотландией будет трудно, но я думаю, что благодаря победе над Хорватией Англия спокойно выйдет в плей-офф», — приводит Sky Sports слова Руни.

Следующий матч на Евро-2020 сборная Англии проведет 18 июня против Шотландии. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12332115/wayne-rooney-englands-win-over-croatia-was-massive-but-tougher-challenges-lie-ahead

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Иван Торопцев все материалы автора
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