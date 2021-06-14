Руни похвалил сборную Англии за победу над Хорватией на Евро-2020

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни похвалил национальную команду за победу в первом матче Евро-2020 против Хорватии (1:0).

«Это очень большая победа. Хорватия — хорошая команда. Победа над ней даст игрокам спокойствие и уверенность в своем комфортном положении в группе. Футболисты будут немного более расслаблены перед игрой с Шотландией. Если бы они не победили Хорватию, то могли бы испытывать тревогу. С Шотландией будет трудно, но я думаю, что благодаря победе над Хорватией Англия спокойно выйдет в плей-офф», — приводит Sky Sports слова Руни.

Следующий матч на Евро-2020 сборная Англии проведет 18 июня против Шотландии. Начало встречи — в 22.00 (мск).