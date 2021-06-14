Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Швеция — самая российская команда на чемпионате Европы за 17 лет

13:15
Маркус Берг. Фото Getty Images
Маркус Берг. Фото Getty Images
Теги:

В заявке сборной Швеции, которая сегодня проведет первый матч на Евро-2020, присутствуют сразу четыре представителя российской премьер-лиги.

Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон предыдущий сезон провели в «Краснодаре», а Джордан Ларссон был лидером «Спартака». В заявке шведской команды шире России представлена только Англия (пять человек). Тогда как родной чемпионат, как и немецкий, датский и итальянский, представляют всего по три футболиста.

Представительство чемпионатов в сборной Швеции на Евро-2020:

Страна

Игроки

Кол-во игроков

Англия

Крафт, Линделеф, Сема, Ульсен, Янссон

5

Россия

Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон

4

Германия

Аугустинссон, Куайзон, Форсберг

3

Дания

Бенгтссон, Каюсте, Юнссон

3

Италия

Кулусевски, Сванберг, Экдаль

3

Швеция

Гранквист, С.Ларссон, Лустиг

3

Китай

Даниэльсон, Свенссон

2

Испания

Исак

1

Турция

Нордфельдт

1

Шотландия

Хеландер

1

За всю историю чемпионатов Европы в заявке только одной сборной (кроме российской) состояло более трех представителей российских клубов. В 2004 году главный тренер латвийской команды повез в Португалию вратаря Александра Колинько из «Ростова» и хавбеков Юриса Лайзанса (ЦСКА), Андрея Рубина «(Шинник») и Юргиса Пучинскаса, так и не проведшего ни одной встречи за «Луч-Энергию».

Иностранные сборные на Евро с самым большим количеством игроков из чемпионата России:

Год

Сборная

Игроки

Кол-во игроков

2004

Латвия

Кольнько, Лайзанс, Рубин, Пучинскас

4

2020

Швеция

Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон

4

2016

Украина

Бутко, Зинченко, Селезнев

3

2004

Чехия

Кински, Мареш

2

2008

Хорватия

Вейич, Плетикоса

2

2012

Чехия

Нецид, Сухи

2

2016

Швеция

Вернблум, Гранквист

2

2016

Словакия

Губочан, Дюрица

2

2020

Польша

Крыховяк, Рыбус

2

2020

Хорватия

Влашич, Ловрен

2

Матч Испания — Швеция состоится сегодня, 14 июня, начало — в 22.00 по московскому времени.

(Кирилл Бурдаков)

Испания — Швеция

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17955
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Защита у Украины — проходной двор». Как на Украине оценили матч своей сборной с Нидерландами
Фитнес-инструктор рассказал о влиянии алкоголя на похудение
Польская полиция начала патрулировать улицы Петербурга на Евро-2020
При каких обстоятельствах ребенка изрубило винтами катера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи