Швеция — самая российская команда на чемпионате Европы за 17 лет
В заявке сборной Швеции, которая сегодня проведет первый матч на Евро-2020, присутствуют сразу четыре представителя российской премьер-лиги.
Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон предыдущий сезон провели в «Краснодаре», а Джордан Ларссон был лидером «Спартака». В заявке шведской команды шире России представлена только Англия (пять человек). Тогда как родной чемпионат, как и немецкий, датский и итальянский, представляют всего по три футболиста.
Представительство чемпионатов в сборной Швеции на Евро-2020:
|
Страна
|
Игроки
|
Кол-во игроков
|
Англия
|
Крафт, Линделеф, Сема, Ульсен, Янссон
|
5
|
Россия
|
Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон
|
4
|
Германия
|
Аугустинссон, Куайзон, Форсберг
|
3
|
Дания
|
Бенгтссон, Каюсте, Юнссон
|
3
|
Италия
|
Кулусевски, Сванберг, Экдаль
|
3
|
Швеция
|
Гранквист, С.Ларссон, Лустиг
|
3
|
Китай
|
Даниэльсон, Свенссон
|
2
|
Испания
|
Исак
|
1
|
Турция
|
Нордфельдт
|
1
|
Шотландия
|
Хеландер
|
1
За всю историю чемпионатов Европы в заявке только одной сборной (кроме российской) состояло более трех представителей российских клубов. В 2004 году главный тренер латвийской команды повез в Португалию вратаря Александра Колинько из «Ростова» и хавбеков Юриса Лайзанса (ЦСКА), Андрея Рубина «(Шинник») и Юргиса Пучинскаса, так и не проведшего ни одной встречи за «Луч-Энергию».
Иностранные сборные на Евро с самым большим количеством игроков из чемпионата России:
|
Год
|
Сборная
|
Игроки
|
Кол-во игроков
|
2004
|
Латвия
|
Кольнько, Лайзанс, Рубин, Пучинскас
|
4
|
2020
|
Швеция
|
Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон
|
4
|
2016
|
Украина
|
Бутко, Зинченко, Селезнев
|
3
|
2004
|
Чехия
|
Кински, Мареш
|
2
|
2008
|
Хорватия
|
Вейич, Плетикоса
|
2
|
2012
|
Чехия
|
Нецид, Сухи
|
2
|
2016
|
Швеция
|
Вернблум, Гранквист
|
2
|
2016
|
Словакия
|
Губочан, Дюрица
|
2
|
2020
|
Польша
|
Крыховяк, Рыбус
|
2
|
2020
|
Хорватия
|
Влашич, Ловрен
|
2
Матч Испания — Швеция состоится сегодня, 14 июня, начало — в 22.00 по московскому времени.
(Кирилл Бурдаков)
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