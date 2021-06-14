В заявке сборной Швеции, которая сегодня проведет первый матч на Евро-2020, присутствуют сразу четыре представителя российской премьер-лиги.

Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон предыдущий сезон провели в «Краснодаре», а Джордан Ларссон был лидером «Спартака». В заявке шведской команды шире России представлена только Англия (пять человек). Тогда как родной чемпионат, как и немецкий, датский и итальянский, представляют всего по три футболиста.

Представительство чемпионатов в сборной Швеции на Евро-2020:

Страна Игроки Кол-во игроков Англия Крафт, Линделеф, Сема, Ульсен, Янссон 5 Россия Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон 4 Германия Аугустинссон, Куайзон, Форсберг 3 Дания Бенгтссон, Каюсте, Юнссон 3 Италия Кулусевски, Сванберг, Экдаль 3 Швеция Гранквист, С.Ларссон, Лустиг 3 Китай Даниэльсон, Свенссон 2 Испания Исак 1 Турция Нордфельдт 1 Шотландия Хеландер 1

За всю историю чемпионатов Европы в заявке только одной сборной (кроме российской) состояло более трех представителей российских клубов. В 2004 году главный тренер латвийской команды повез в Португалию вратаря Александра Колинько из «Ростова» и хавбеков Юриса Лайзанса (ЦСКА), Андрея Рубина «(Шинник») и Юргиса Пучинскаса, так и не проведшего ни одной встречи за «Луч-Энергию».

Иностранные сборные на Евро с самым большим количеством игроков из чемпионата России:

Год Сборная Игроки Кол-во игроков 2004 Латвия Кольнько, Лайзанс, Рубин, Пучинскас 4 2020 Швеция Берг, Классон, Д.Ларссон, Олссон 4 2016 Украина Бутко, Зинченко, Селезнев 3 2004 Чехия Кински, Мареш 2 2008 Хорватия Вейич, Плетикоса 2 2012 Чехия Нецид, Сухи 2 2016 Швеция Вернблум, Гранквист 2 2016 Словакия Губочан, Дюрица 2 2020 Польша Крыховяк, Рыбус 2 2020 Хорватия Влашич, Ловрен 2

Матч Испания — Швеция состоится сегодня, 14 июня, начало — в 22.00 по московскому времени.

(Кирилл Бурдаков)