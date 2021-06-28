Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Бельгии
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 бросил капитанскую повязку.
That will most likely be Cristiano Ronaldo's last match at the European Championships. ?#POR pic.twitter.com/JKA2gukyIS— EUROs Tweet (@Football__Tweet) June 27, 2021
В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.
Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.
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