Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Бельгии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 бросил капитанскую повязку.

That will most likely be Cristiano Ronaldo's last match at the European Championships. ?#POR pic.twitter.com/JKA2gukyIS — EUROs Tweet (@Football__Tweet) June 27, 2021

В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.

Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.