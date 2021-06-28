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Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Бельгии

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Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 бросил капитанскую повязку.

В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.

Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.

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