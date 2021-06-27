Португалия не смогла защитить титул чемпиона Европы
27 июня 2021, 23:59
Сборная Португалии уступила Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020. Команда не сумела защитить титул чемпиона Европы. В 2016 году португальцы выиграли турнир.
Единственный мяч в этой игре забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.
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