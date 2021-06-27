Португалия не смогла защитить титул чемпиона Европы

Сборная Португалии уступила Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020. Команда не сумела защитить титул чемпиона Европы. В 2016 году португальцы выиграли турнир.

Единственный мяч в этой игре забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.