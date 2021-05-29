Прядкин про Захаряна: «Так просто получилось»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который, вероятно, не сыграет за сборную России на Евро-2020.

25 мая стало известно, что у Захаряна выявили признаки бактериальной ангины.

«Честно сказать, я не общался с Захаряном. Я общался с тренерским штабом. Все бывает. Я думаю, это талантливый парень. Так просто получилось. Увидим ли его на следующих крупных турнирах? Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу», — отметил Прядкин в эфире «Матч ТВ».