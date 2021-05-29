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Прядкин рассказал о работе сборной России на сборах в Австрии

12:53
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе сборной России на сборах в Нойштифте (Австрия).

«Первая тренировка только началась. Могу сказать, что мы посмотрим на команду только сегодня. Все тренировочные задачи, которые разработал РФС совместно с тренерским штабом, четко выполняются. Место для сборов нам хорошо знакомо. Здесь прекрасная погода, отличный климат. Думаю, что тренерский штаб и игроки довольны атмосферой в этом месте. Ждем окончания сборов. Впереди у нас две товарищеские игры. После них уже будем понемногу втягиваться в процесс», — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры