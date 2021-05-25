Источник: Захарян пропустит Евро-2020
20:54
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет сыграть за сборную России на Евро-2020, сообщает 25 мая Eurostavka.
По данным источника, футболист не прибудет на сбор национальной команды из-за болезни. Ранее в крови у Захаряна выявили признаки бактериальной ангины. Таким образом, 17-летний игрок не попадет в заявку сборной России и пропустит Евро-2020.
В прошедшем сезоне Захарян провел 13 матчей в составе «Динамо», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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