Источник: Захарян пропустит Евро-2020

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет сыграть за сборную России на Евро-2020, сообщает 25 мая Eurostavka.

По данным источника, футболист не прибудет на сбор национальной команды из-за болезни. Ранее в крови у Захаряна выявили признаки бактериальной ангины. Таким образом, 17-летний игрок не попадет в заявку сборной России и пропустит Евро-2020.

В прошедшем сезоне Захарян провел 13 матчей в составе «Динамо», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.