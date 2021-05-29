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Черышев и Фернандес занимаются с ограничениями на тренировке сборной России

12:33
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Защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев занимаются с ограничениями на тренировке национальной команды в Нойштифте (Австрия).

Все остальные футболисты тренируются в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Севастиан Терлецкий)

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