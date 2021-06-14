Появилось видео обращения Бузовой к футболистам сборной России

Известная ведущая и певица Ольга Бузова стала гостем футбольной студии канала «Матч ТВ». Она обратилась к футболистам сборной России и болельщикам команды с эмоциональной речью.

«Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол», — заявила Бузова.

Сборная России проиграла стартовый матч турнира против Бельгии со счетом 0:3.

«Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь, — добавила телеведущая.

После этого в эфир вышел комментатор Дмитрий Губерниев. Он задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд Вам надо показать образованность, что Вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если Вы мужчина, Вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», — ответила Бузова известному комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.