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Бузова — Губерниеву: «Вы для меня дно, не мужик»

18:30
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Фото Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Фото Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
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Российская певица Ольга Бузова критически высказалась в адрес комментатора Дмитрия Губерниева

«Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она говорила о футболе и, в частности, пожелала удачи сборной России и призвала болельщиков поддержать ее.

Губерниев ранее задал ей вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Этот ответ и довел Бузову до слез.

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