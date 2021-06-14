Бузова — Губерниеву: «Вы для меня дно, не мужик»
18:30
Российская певица Ольга Бузова критически высказалась в адрес комментатора Дмитрия Губерниева
«Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.
Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она говорила о футболе и, в частности, пожелала удачи сборной России и призвала болельщиков поддержать ее.
Губерниев ранее задал ей вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Этот ответ и довел Бузову до слез.
Читайте также
13
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю