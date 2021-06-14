Российская певица Ольга Бузова критически высказалась в адрес комментатора Дмитрия Губерниева

«Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она говорила о футболе и, в частности, пожелала удачи сборной России и призвала болельщиков поддержать ее.

Губерниев ранее задал ей вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Этот ответ и довел Бузову до слез.