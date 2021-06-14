Польша — Словакия: Линетти сравнял счет в начале второго тайма
20:05
Сборная Польши сравняла счет в матче Евро-2020 со Словакией.
На 46-й минуте отличился Кароль Линетти. Текущий результат — 1:1.
Опрос
проголосовало: 19908Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
Червиченко о сравнении сборных России и Украины: «Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю