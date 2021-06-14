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Польша — Словакия: Линетти сравнял счет в начале второго тайма

20:05
Кароль Линетти. Фото Twitter
Кароль Линетти. Фото Twitter
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Сборная Польши сравняла счет в матче Евро-2020 со Словакией.

На 46-й минуте отличился Кароль Линетти. Текущий результат — 1:1.

Польша — Словакия

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