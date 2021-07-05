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Поульсен ответил на вопрос о фаворите матча Евро-2020 Англия — Дания

17:09
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен высказался о том, что Англию считают фаворитом матча полуфинала Евро-2020.

«Это мнение болельщиков и прессы, но не футболистов. Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка, так что если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смелая реакция», — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА.

В 2020 году команды провели два матча в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля