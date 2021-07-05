Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Работа тренерского штаба сборной России на Евро будет проанализирована Минспортом

16:10
Теги:

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время пройдет заседание экспертного совета министерства.

На нем будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11826001

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Андрей Орловский — об ударе Федора Емельяненко: «Ведро из задницы»
Коллеги прокомментировали смерть Владимира Меньшова
Видео: в Москве простились с главным цыганом СССР
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости