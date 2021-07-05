Работа тренерского штаба сборной России на Евро будет проанализирована Минспортом

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время пройдет заседание экспертного совета министерства.

На нем будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.