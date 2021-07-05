Работа тренерского штаба сборной России на Евро будет проанализирована Минспортом
16:10
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время пройдет заседание экспертного совета министерства.
На нем будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу.
«Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — приводит ТАСС слова Матыцина.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю