Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла Венгрию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Дубль сделал капитан португальцев Криштиану Роналду. Он был признан лучшим игроком встречи.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры пройдут 19 июня.