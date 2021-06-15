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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Венгрия — Португалия

20:58
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла Венгрию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Дубль сделал капитан португальцев Криштиану Роналду. Он был признан лучшим игроком встречи.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры пройдут 19 июня.

Венгрия — Португалия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи