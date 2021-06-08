Полузащитник сборной Швеции Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус
17:31
Футболист сборной Швеции сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Речь идет о полузащитнике Деяне Кулушевски, сообщает Sportbladet.
Как рассказал на пресс-конференции главный врач шведской национальной команды, Кулушевски был изолирован. По словам врача, речь идет о единичном случае, а никак не о вспышке COVID-19 в сборной.
Деян Кулушевски пропустит как минимум один матч сборной Швеции на чемпионате Европы. В первом туре группового этапа турнира шведская национальная команда сыграет против Испании. Также в этой группе выступят команды Польши и Словакии.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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