Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Полузащитник сборной Швеции Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус

17:31
Деян Кулушевски. Фото Twitter
Деян Кулушевски. Фото Twitter
Теги:

Футболист сборной Швеции сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Речь идет о полузащитнике Деяне Кулушевски, сообщает Sportbladet.

Как рассказал на пресс-конференции главный врач шведской национальной команды, Кулушевски был изолирован. По словам врача, речь идет о единичном случае, а никак не о вспышке COVID-19 в сборной.

Деян Кулушевски пропустит как минимум один матч сборной Швеции на чемпионате Европы. В первом туре группового этапа турнира шведская национальная команда сыграет против Испании. Также в этой группе выступят команды Польши и Словакии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Госдуме призвали не реагировать на провокации США в соцсетях по форме сборной Украины
Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»
Сафонов заявил, что между Рыжиковым и Савиным существует конфликтная ситуация
Рыжиков ушел из «Красавы»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи