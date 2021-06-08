РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма

Российский футбольный союз (РФС) обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — приводит слова заявления пресс-служба РФС

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Впервые игроки сборной выйдут на поле в новом комплекте формы в товарищеском матче против Кипра, который состоится сегодня, 7 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).