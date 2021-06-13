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Политолог Белковский: «Почему инцидент с Эриксеном не изучают? Ведь он случился перед матчем с Россией»

13 июня 2021, 21:27
Станислав Белковский. Фото Instagram
Станислав Белковский. Фото Instagram
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Политолог Станислав Белковский на фоне событий, произошедших 12 июня на чемпионате Европы, пошутил о пассивности интернет-издания Bellingcat.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

«К счастью, блистательного Кристиана Эриксена удалось спасти. Во многом — благодаря моментальной реакции партнеров и врачей. Но почему эту загадочную историю срочно не изучает легендарный Bellingcat? Ведь, заметим, все случилось как раз перед решающим матчем Дания — Россия, назначенным на 21 июня 2021. И так выходит, что соперник российской сборной теперь всерьез ослаблен», — написал Белковский в Telegram-канале.

Проект Bellingcat специализируется на расследованиях по открытым данным. Часто Bellingcat расследует события, которые связаны с Россией.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи