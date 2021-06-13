Алаба признан лучшим игроком матча Австрия — Македония
Сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла команду Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Лучшим игроком встречи был признан лидер сборной Австрии Давид Алаба.
Сборная Северной Македонии впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Австрийцы отобрались на турнир в третий раз и ранее не одержали ни одной победы (две ничьи, четыре поражения).
Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Также в этом квартете выступают сборные Голландии и Украины.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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