Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

— Главный ваш вопрос к Черчесову по итогам Евро?

— У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер. Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист, на чемпионате мира в 2018-м показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове. А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться, — сказал Плющенко.

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова уступила датчанам (1:4) в матче Евро-2020 и завершила выступление на чемпионате Европы-2020.

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