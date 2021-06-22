Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на запрос украинского депутата Алексея Гончаренко в УЕФА о переносе матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга из-за эпидемиологической обстановки.

«На придурков, по типу Гончаренко, никто внимание и не обращает, — сказал Милонов «СЭ». — Он же фрик даже по меркам украинской политики. Просто они пытаются использовать любой повод, чтобы совершить какую-то личную победу — что-то у нас отнять, как-то нас задеть. Это совершенно понятно. У нас в Санкт-Петербурге ситуация с профилактикой болельщиков на самом высоком уровне. Гончаренко, видимо, обидно, что он не попадет сюда».

Милонов также считает, что на подобные действия не стоит обращать внимания.

«На ровном месте пытается напомнить о себе. Эта риторика уже устарела, они не интересна никому. А он все кричит и кричит. Что же ему делать то, бедолаге ущербному. Политическое действие выполняется мощнейшими силами. А тут один идиот из Верховной Рады. Это не политическое действие, а попытка пропиариться. Не стоит на этого болезненного никакого внимания», — добавил Милонов.

В Санкт-Петербурге на данный момент прошли пять матчей турнира из семи запланированных в городе. 23 июня в Петербурге состоится встреча между командами Швеции и Польши, а 2 июля пройдет четвертьфинальная игра.