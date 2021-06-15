Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16.00 (мск). В этом городе также пройдут игры: Финляндия — Бельгия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и четвертьфинал Евро-2020.

12 июня команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).