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Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

14:20
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16.00 (мск). В этом городе также пройдут игры: Финляндия — Бельгия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и четвертьфинал Евро-2020.

12 июня команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210615/putin-1737059997.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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