Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
14:20
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — приводит слова Пескова «РИА Новости».
16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16.00 (мск). В этом городе также пройдут игры: Финляндия — Бельгия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и четвертьфинал Евро-2020.
12 июня команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).
Дополнительная информация:
https://euro2020.ria.ru/20210615/putin-1737059997.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Опрос
проголосовало: 28904Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Читайте также
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю