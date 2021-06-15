Черчесов назвал сборную Финляндии непростым соперником

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового турнира Евро-2020 против Финлянндии. По его словам, есть игроки, который находятся под вопросом.

— Отличия от подготовки к матчам с Бельгией и Финляндией? Второй матч турнира, разные по подходу и системе игры команды. После первого матча больше восстанавливались, чем готовились. К бельгийцам мы готовились, сейчас другая подготовка к игре. Второй матч на турнире — ситуация понятная. Другое дело, что есть некоторые игроки, которые немножко под вопросом. К вечеру получу ответ и от них, и от врачей.

— Ваше мнение о матче Финляндии с Данией?

— Результат немножко удивил. Но игра команды — абсолютно нет. Когда попадаются соперники, мы их изучаем, четко говорим, что финская команда крепкая. Она это и продемонстрировала. Игра могла сложиться по-другому, но мы знали, что это непростой соперник. Мы готовимся к ней, — сказал Черчесов.

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборная России в первом туре проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0).