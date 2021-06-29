Арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина Даниэле Орсато дал свисток на перерыв, когда на телесекундомере значились 44 минуты и 56 секунд. Хотя тайм должен длиться минимум 45 минут.

Секундомер был запущен вовремя — когда итальянский судья начал игру.

Это уже третий случай на турнире, когда по вине рефери не соблюдаются правила игры. Такое происходит впервые на крупном международном соревновании.

Ранее француз Клеман Тюрпен, судивший матч 3-го тура Россия — Дания (1:4), добавил три минуты к основному времени второго тайма, но дал сыграть только две минуты и 52 секунды.

Столько же добавил испанец Карлос дель Серро Гранде, обслуживавший игру 2-го тура Хорватия — Чехия (1:1). Он не позволил хорватам провести атаку и дал финальный свисток, когда на секундомере было две минуты и 39 секунд.

По правилам игры матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый, а добавленное время может быть увеличено судьей, но не уменьшено.