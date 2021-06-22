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Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!

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21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Клеман Тюрпен (справа). Фото AFP Россия — Дания. Россия — Дания.
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Клеман Тюрпен (справа). Фото AFP
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Французский арбитр Клеман Тюрпен, судивший игру 3-го тура чемпионата Европы-2020 Россия — Дания, повторил грубейшую ошибку испанского судьи Карлоса дель Серро Гранде, работавшего на встрече 2-го тура Хорватия — Чехия. Оба не доиграли свои матчи.

Россия - Дания.
Россия — Дания.

Дель Серро Гранде добавил три минуты к основному времени второго тайма, а дал командам сыграть только две минут и 39 секунд.

Тюрпен оказался щедрее. Он тоже добавил три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере значились две минуты и 52 секунды.

Оба раза арбитры допустили технические ошибки. Формально это повод для протеста.

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Александр Бобров все материалы автора
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