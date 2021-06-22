Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
00:09
Французский арбитр Клеман Тюрпен, судивший игру 3-го тура чемпионата Европы-2020 Россия — Дания, повторил грубейшую ошибку испанского судьи Карлоса дель Серро Гранде, работавшего на встрече 2-го тура Хорватия — Чехия. Оба не доиграли свои матчи.
Россия — Дания.
Дель Серро Гранде добавил три минуты к основному времени второго тайма, а дал командам сыграть только две минут и 39 секунд.
Тюрпен оказался щедрее. Он тоже добавил три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере значились две минуты и 52 секунды.
Оба раза арбитры допустили технические ошибки. Формально это повод для протеста.
Опрос
проголосовало: 1065Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
5
Зачет
vs
70
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю