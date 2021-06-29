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Фердинанд: «Стерлинг способен вселять страх в соперника, его невозможно прочитать»

23:20
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем сборной Англии Рахиме Стерлинге, который забил победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).

«Перед игрой мы говорили, что у футболистов будет возможность стать национальными героями. Стерлинг забил 3 гола в моменты, когда Англии нужна была помощь. Он тот, кого все искали на поле.

Он прекрасный парень, профессионал, работающий очень усердно. А больше всего мне импонирует его храбрость. У него есть способность вселять страх. Он всегда хочет играть с соперником лицом к лицу. Его невозможно прочитать, у него богатый арсенал трюков. Он создает моменты и решает исход матчей.

Когда вы говорите о лучших игроках мира, то этот парень последние два года выступает именно на таком уровне", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9738467/Raheem-Sterling-one-players-world-football-two-years-insists-Rio-Ferdinand.html

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