Фердинанд: «Стерлинг способен вселять страх в соперника, его невозможно прочитать»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем сборной Англии Рахиме Стерлинге, который забил победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).

«Перед игрой мы говорили, что у футболистов будет возможность стать национальными героями. Стерлинг забил 3 гола в моменты, когда Англии нужна была помощь. Он тот, кого все искали на поле.

Он прекрасный парень, профессионал, работающий очень усердно. А больше всего мне импонирует его храбрость. У него есть способность вселять страх. Он всегда хочет играть с соперником лицом к лицу. Его невозможно прочитать, у него богатый арсенал трюков. Он создает моменты и решает исход матчей.

Когда вы говорите о лучших игроках мира, то этот парень последние два года выступает именно на таком уровне", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.