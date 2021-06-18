Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде не доиграл матч 2-го тура чемпионата Европы Хорватия — Чехия (1:1). Он добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только две минуты и 39 секунд.
Телевизионный хронометр был запущен вовремя — со свистком судьи, когда начался второй тайм. Не похоже, что с этим возникла какая-то проблема. Все выглядит так, что рефери ошибся. Это очень грубая ошибка, фактически повод для подачи протеста, так как матч не сыгран.
Напомню, что до этого с 33-й по 37-ю минуты дель Серро Гранде допустил две серьезные ошибки. Сначала он не назначил пенальти в ворота хорватской команды, неверно оценив единоборство Деяна Ловрена с Патриком Шиком. Защитник ударил соперника рукой в лицо и нанес ему повреждение.
В действия рефери вмешались его видеоассистенты, они предложили дель Серро Гранде подойти к монитору и посмотреть запись случившегося. А на ней было видно, что Ловрен попал Шику локтем в нос. В итоге судья назначил 11-метровый удар и вынес нарушителю предупреждение.
VAR came into action in the first half at #CZE vs #CRO. Lovren's foul on Schick left Carlos del Cerro Grande with no other option than to award a penalty. #Euro2020 pic.twitter.com/TkNEpcjpqp— OGCOM (@OGambling) June 18, 2021
Пенальти выполнил сам Шик, который получил на поле помощь врачей и остался на поле, несмотря на кровотечение. Странно, что судья не обеспечил, чтобы игрок с кровотечением покинул пределы поля, и был определен другой пенальтист.
По правилам, «судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры... Исключения к требованию покинуть поле возможны только тогда, когда:
...- игрок был травмирован в результате нарушения, за которое соперник получает предупреждение или удаляется с поля, если оценка травмы/оказание помощи выполнены быстро
— был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок будет выполнять этот удар.
Судья обеспечивает, чтобы игрок с кровотечением покинул поле для игры. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови".
Последнее не было соблюдено.
Методология
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