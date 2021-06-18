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Судейство

Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?

21:10
18 июня. Глазго. Хорватия — Чехия — 1:1. Арбитр Карлос дель Серро Гранде показывает желтую карточку Деяну Ловрену. Фото AFP
18 июня. Глазго. Хорватия — Чехия — 1:1. Арбитр Карлос дель Серро Гранде показывает желтую карточку Деяну Ловрену. Фото AFP
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Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде не доиграл матч 2-го тура чемпионата Европы Хорватия — Чехия (1:1). Он добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только две минуты и 39 секунд.

Телевизионный хронометр был запущен вовремя — со свистком судьи, когда начался второй тайм. Не похоже, что с этим возникла какая-то проблема. Все выглядит так, что рефери ошибся. Это очень грубая ошибка, фактически повод для подачи протеста, так как матч не сыгран.

Напомню, что до этого с 33-й по 37-ю минуты дель Серро Гранде допустил две серьезные ошибки. Сначала он не назначил пенальти в ворота хорватской команды, неверно оценив единоборство Деяна Ловрена с Патриком Шиком. Защитник ударил соперника рукой в лицо и нанес ему повреждение.

В действия рефери вмешались его видеоассистенты, они предложили дель Серро Гранде подойти к монитору и посмотреть запись случившегося. А на ней было видно, что Ловрен попал Шику локтем в нос. В итоге судья назначил 11-метровый удар и вынес нарушителю предупреждение.

Пенальти выполнил сам Шик, который получил на поле помощь врачей и остался на поле, несмотря на кровотечение. Странно, что судья не обеспечил, чтобы игрок с кровотечением покинул пределы поля, и был определен другой пенальтист.

По правилам, «судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры... Исключения к требованию покинуть поле возможны только тогда, когда:

...- игрок был травмирован в результате нарушения, за которое соперник получает предупреждение или удаляется с поля, если оценка травмы/оказание помощи выполнены быстро

— был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок будет выполнять этот удар.

Судья обеспечивает, чтобы игрок с кровотечением покинул поле для игры. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови".

Последнее не было соблюдено.

Хорватия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
1-й тайм

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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