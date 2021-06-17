Первая грубая ошибка чемпионата Европы: судья из Израиля не назначил пенальти в пользу голландцев

На 8-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Голландия — Австрия арбитр Орель Гринфельд допустил серьезную ошибку в ключевом эпизоде, не увидев фол Давида Алабы. Судья находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал, но он не заметил, что капитан австрийцев наступил шипами на голеностоп Дензелу Дюмфрису. Не помог рефери его первый ассистент Рой Хассан.

Нидерланды — Австрия.

Это первая грубая судейская ошибка за 17 матчей турнира. Моменты в играх Сергея Карасева (Италия — Швейцария) и Фернандо Андреса Рапаллини (Украина — Северная Македония) были намного сложнее. А вот Гринфельд должен был самостоятельно разобраться в ситуации и без посторонней помощи назначить 11-метровый удар.

Нидерланды — Австрия.

Но делать это пришлось только после вмешательства видеоассистентов. Они быстро провели проверку, затем арбитр тоже быстро посмотрел видеозапись и наказал гостей пенальти.