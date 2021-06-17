Первая грубая ошибка чемпионата Европы: судья из Израиля не назначил пенальти в пользу голландцев
На 8-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Голландия — Австрия арбитр Орель Гринфельд допустил серьезную ошибку в ключевом эпизоде, не увидев фол Давида Алабы. Судья находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал, но он не заметил, что капитан австрийцев наступил шипами на голеностоп Дензелу Дюмфрису. Не помог рефери его первый ассистент Рой Хассан.
Это первая грубая судейская ошибка за 17 матчей турнира. Моменты в играх Сергея Карасева (Италия — Швейцария) и Фернандо Андреса Рапаллини (Украина — Северная Македония) были намного сложнее. А вот Гринфельд должен был самостоятельно разобраться в ситуации и без посторонней помощи назначить 11-метровый удар.
Но делать это пришлось только после вмешательства видеоассистентов. Они быстро провели проверку, затем арбитр тоже быстро посмотрел видеозапись и наказал гостей пенальти.
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